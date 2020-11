Covid-19

Caldas da Rainha, Leiria, 15 nov 2020 (Lusa) - O conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste anunciou hoje a "existência de um surto de covid-19", com dez infetados, entre funcionários e doentes, número que pode subir, pois faltam os resultados dos restantes testados.

Segundo a nota assinada pela presidente do conselho de administração, Elsa Baião, o primeiro caso foi detetado na sexta-feira, depois do resultado positivo de um doente internado, que tinha testado negativo anteriormente.

O Centro Hospitalar do Oeste, que integra os hospitais de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras, testou todos funcionários e todos os pacientes dos serviços envolvidos.