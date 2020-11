Actualidade

O filme português "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, foi duplamente premiado no Festival New Horizons, na Polónia, vencendo o Grande Prémio e o Prémio do Público, foi hoje anunciado.

De acordo com a Portugal Film, num comunicado hoje divulgado, Catarina Vasconcelos recebeu hoje, na 20.ª edição do New Horizons, "o mais importante festival polaco, o Grande Prémio do Festival e também o Prémio do Público", com "A metamorfose dos Pássaros.

A realizadora, citada no comunicado, mostrou-se "profundamente agradecida" pelos dois prémios, considerando o Prémio do Público "uma enorme comoção, sobretudo nos tempos que correm".