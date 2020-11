Actualidade

A Frente Polisário anunciou hoje o bombardeamento de várias posições do exército marroquino, pelo terceiro dia consecutivo, em resposta ao ataque aéreo lançado por Marrocos na sexta-feira na fronteira de Guerguerat, que liga a Mauritânia ao Saara Ocidental.

O comunicado, intitulado 'Relatório de Guerra Número 2', refere que unidades do Exército de Libertação do Povo Saarauí (SPLA) "atacaram bases inimigas, pontos de apoio e abastecimentos, causando mortes, feridos e desertores no exército marroquino".

"O SPLA bombardeou as bases militares número 17 e 18, a base 13 do pelotão 67 em Bagari, base militar 4 e pelotão 64 em Dert, ponto de observação 71, bases militares 7 e 13 em Hausa, base militar 25 e pelotão 40 em Legta e base 20 e pelotão de infantaria 68 em Auserd", realça a nota.