Actualidade

Organizações saarauís denunciaram hoje a detenção de vários ativistas pelas forças marroquinas nas cidades ocupadas do Saara Ocidental, num contexto de alta tensão nesta antiga colónia espanhola desde que Marrocos atacou a fronteira de Guerguerat na sexta-feira.

Essa ação militar recebeu uma resposta da Frente Polisário, que declarou rompido o cessar-fogo em vigor desde 1991 e assegurou que bombardeou posições do Exército marroquino no muro de separação na sexta-feira, sábado e hoje "causando vítimas mortais no inimigo".

Marrocos negou hoje que os confrontos com a Frente Polisário ocorridos nos últimos dias tenham causado vítimas mortais, ao mesmo tempo que minimizou os ataques aos quais apelidam de "assédio" e "provocações".