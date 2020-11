Covid-19

O Brasil contabilizou 140 mortes e 14.134 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde no seu boletim epidemiológico.

No total, o país sul-americano concentra 165.798 óbitos e 5.863.093 casos de infeção desde o início da pandemia de covid-19, registada oficialmente no Brasil no final de fevereiro.

Geograficamente, São Paulo (1.168.640), Minas Gerais (382.882), Bahia (374.009) e Rio de Janeiro (326.956) são os estados brasileiros com maior número de infeções.