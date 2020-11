Actualidade

Mais de 81.000 pessoas afirmam ter sofrido abusos sexuais nas mãos da organização Boy Scouts of America (escoteiros norte-americanos), um número que revela décadas de maus-tratos por chefes deste grupo que, até recentemente, eram vistos como modelos a seguir.

De acordo com as informações publicadas neste domingo pelo New York Times, esse número continua a crescer, na véspera de terminar o prazo para denúncias num tribunal de falências no Estado de Delaware, onde os escoteiros pediram falência este ano para tentar sobreviver à vaga de denúncias.

Paul Mones, um dos advogados envolvidos em casos contra os escoteiros durante quase duas décadas, assinalou que a prevalência de abusos detalhados nos casos apresentados é impressionante, mas que pode refletir apenas uma fração do número real de vítimas.