Actualidade

As Comissões de Trabalhadores da RTP, da SIC e da TVI condenaram hoje as "pressões físicas, ameaças verbais e insultos" de que foram alvo jornalistas no sábado, na manifestação dos profissionais da restauração, em Lisboa.

Num comunicado conjunto, hoje divulgado, as três comissões de trabalhadores "solidarizam-se com os(as) profissionais das equipas de reportagem na manifestação de protesto pelas restrições à indústria da restauração, convocada pelo grupo 'A pão e água' [que decorreu no sábado, no Rossio], condenando as pressões físicas, ameaças verbais e insultos de que foram alvo, em especial os colegas do Observador e TVI".

As três apelam ainda às autoridades "para que mantenham uma postura ativa e vigilante em situações semelhantes e ajudem a cumprir com o que está previsto na Constituição da República, bem como na lei portuguesa, que é o direito ao exercício de imprensa, cabendo-lhes uma parte importante que é a de garantir acesso e a segurança dos jornalistas".