Actualidade

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu no domingo à noite, em Cete, no concelho de Paredes, após ter sido atacado com uma arma branca, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o suspeito do "homícidio", que aconteceu pelas 22:00 de domingo, estava pelas 00:30 de hoje "em fuga", estando a GNR "a desenvolver diligências para encontrar o suspeito", que é também um homem com cerca de 30 anos.

Segundo informação disponível no 'site' oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no local estiveram 13 operacionais, apoiados por sete veículos.