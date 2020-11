Óbito/Luís Macedo

O Presidente da República lamentou hoje a morte do coronel Luís Macedo, vítima de covid-19, considerando que teve um "papel central" nos acontecimentos do 25 de Abril de 1974, permitindo a "instauração da liberdade e da democracia".

Numa nota publicada no portal da Presidência da República, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa apresenta à família e à Associação 25 de Abril condolências pela morte do coronel Luís Macedo, "um capitão de Abril com um papel central nos acontecimentos do 25 de Abril de 1974 e no Movimento das Forças Armadas (MFA)".

O chefe de Estado destaca depois que o coronel Luís Macedo foi um "antigo membro do Conselho da Revolução e da Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães", tendo sido um "importante ator da queda do anterior regime, que veio a permitir a instauração da liberdade e da democracia".