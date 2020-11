Covid-19

O aeroporto internacional de Havana, a principal entrada em Cuba e o único na ilha que recebe companhias aéreas norte-americanas, retomou as operações regulares no domingo, após oito meses fechado devido à pandemia de covid-19.

Neste primeiro dia, os dois terminais internacionais do aeroporto da capital cubana tinham mais de 20 voos programados, 11 dos quais provenientes dos Estados Unidos. A primeira a aterrar no domingo de manhã foi uma das companhias aéreas da SwiftAir, com origem em Miami, que foi recebida com os tradicionais arcos de água pressurizados.

A reabertura do Aeroporto José Martí, que desde abril só opera voos humanitários e de carga, foi realizada ao abrigo de protocolos rigorosos de biossegurança que serão mantidos durante toda a crise sanitária, disseram funcionários do aeroporto à imprensa.