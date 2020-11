Actualidade

Organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram no domingo o Presidente demissionário do Peru, dois membros do Governo, ainda em funções, e responsáveis da polícia pelos crimes de homicídio agravado, abuso de autoridade e agressão.

A queixa "por graves violações dos direitos humanos" foi apresentada à procuradora-geral do Peru, Zoraida Avalos, na sequência da morte de dois jovens e de ferimentos causados em dezenas de manifestantes durante os protestos da semana passada em Lima contra o Governo de Merino, que acabou por apresentar a demissão este domingo.

No documento, apresentado por oito organizações de defesa dos direitos humanos, são visados, além do agora ex-Presidente Manuel Merino, o primeiro-ministro, Ántero Flores-Aráoz, e o ministro do Interior, Gastón Rodríguez, ambos ainda em exercício, e ainda o diretor-geral da Polícia peruana, Orlando Velasco, e o chefe da divisão policial de Lima, Jorge Cayas.