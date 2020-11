Actualidade

O vereador brasileiro Carlos Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, renovou hoje o assento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, segundo o resultado oficial das eleições municipais de domingo.

Carlos Bolsonaro, filiado ao partido Republicanos (direita), foi o segundo candidato a vereador mais votado no Rio de Janeiro, com cerca de 71 mil votos, atrás de Tarcísio Motta, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL, esquerda), que obteve 86.243 votos.

O segundo filho de Jair Bolsonaro vai cumprir, aos 37 anos, o sexto mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Além de Carlos, também Eduardo e Flávio Bolsonaro estão no mundo da política, como deputado federal e senador, respetivamente.