Actualidade

A eleição para prefeitura de Porto Alegre, capital do estado de Rio Grande do Sul, será decidida numa segunda volta disputada entre a ex-candidata à vice-presidência brasileira em 2018 Manuela D'Ávila e o deputado Sebastião Melo.

Apesar de Manuela D'Ávila ter liderado as sondagens durante toda a campanha eleitoral, foi Sebastião Melo, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que conseguiu passar à segunda volta das municipais em primeiro lugar, com 31,01% dos votos, indicaram dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Sebastião Melo, deputado estadual de 62 anos, já foi vice-prefeito de Porto Alegre, no executivo de José Fortunati (2013-2016). Nas últimas eleições autárquicas, Melo concorreu à prefeitura e conseguiu chegar à segunda volta, tendo sido derrotado por Nelson Marchezan Júnior, atual prefeito.