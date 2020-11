Actualidade

Um foguetão Falcon 9, que transporta a cápsula Dragon com quatro astronautas a bordo, foi lançado com êxito, no domingo, a partir do Centro Espacial Kennedy, rumo à Estação Espacial Internacional (EEI).

O lançamento ocorreu às 20:27 (00:27 em Lisboa), no Central Espacial Kennedy, na Florida (sudeste).

Menos de três minutos depois, a 90 quilómetros de altitude e quando o foguetão atingia sete mil quilómetros por hora, o primeiro andar do foguetão separou-se, para regressar à Terra e ser reutilizado.