Tóquio2020

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) declarou-se hoje "muito confiante" sobre a presença de espetadores nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, previstos em 2021, depois do adiamento de março devido à pandemia da covid-19.

No final de um encontro em Tóquio com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, Thomas Bach disse à imprensa estar "muito, muito confiante na presença de espetadores nos estádios olímpicos no próximo ano".

O chefe do COI elogiou as medidas de luta contra o novo coronavírus em preparação pelo comité organizador local e pelo Governo japonês.