Síria

O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Wallid Mouallem, morreu hoje aos 79 anos, anunciou o Governo sírio, sem indicar a causa de morte.

Chefe da diplomacia síria desde 2006, Mouallem já ocupava o cargo quando a guerra começou no país em 2011.

Apoio do poder do Presidente sírio, Bashar al-Assad, montra do regime no plano internacional, Mouallem era conhecido pelo sarcasmo e críticas ferozes aos países ocidentais, tendo atribuído sempre a causa da guerra no país a "uma conspiração" estrangeira.