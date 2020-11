Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 5% entre julho e setembro em comparação com o segundo trimestre deste ano, disse hoje o Governo, ao apresentar dados preliminares.

Esta recuperação contrasta com a queda de 8,2% na atividade económica japonesa, registada entre abril e junho passados, em relação ao primeiro trimestre deste ano, relacionada com o impacto económico da pandemia da covid-19, de acordo com dados oficiais revistos.

Na comparação do PIB japonês registado no terceiro trimestre do ano relativamente a igual período de 2019, a atividade diminuiu 5,8%, enquanto no segundo trimestre a queda interanual foi de 10,2%.