Moçambique/Ataques

Dois dos nove jornalistas de uma rádio comunitária de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continuam desaparecidos, depois de há duas semanas terem fugido com a família para as matas, anunciou hoje uma associação de direitos humanos.

"Até ontem [domingo], dois continuavam nas matas, sem comunicação e sem meios de sobrevivência", de acordo com um comunicado da Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos.

A fuga aconteceu na sequência de um ataque no dia 31 de outubro, em que atacantes invadiram as instalações da Rádio Comunitária São Francisco de Assis, que funciona numa igreja em Muambula, distrito de Muidumbe.