Um estudo sobre Moçambique, publicado pela Universidade das Nações Unidas, defende que os líderes políticos se devem envolver com a população rural para travar riscos de insurreição como em Cabo Delgado e promover o desenvolvimento.

"Outro caso que aponta para a necessidade de os líderes políticos se envolverem com a população rural no centro e norte do país é a província da Zambézia", indicou o estudo, financiado pelo Reino Unido.

"A sua população jovem com mais de cinco milhões de pessoas, quase toda rural, será difícil de controlar se se sentirem excluídas do processo de desenvolvimento", notou.