Covid-19

O Governo de Macau prevê que a economia do território tenha uma quebra de 60,9% em 2020, devido ao impacto da pandemia, segundo o documento das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2021, apresentado hoje pelo líder do executivo.

"Prevê-se uma contração real de 60,9% do PIB em 2020", lê-se no documento LAG para 2021, apresentado hoje na Assembleia Legislativa (AL) pelo chefe do executivo de Macau, Ho Iat Seng.

Os números divulgados são mais elevados do que aqueles apresentados há cerca de um mês Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo o FMI a economia de Macau deverá regredir 52,3% este ano.