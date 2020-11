Covid-19

As autoridades de saúde alemãs registaram hoje 10.824 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, cerca de 6.100 a menos do que no domingo e longe do máximo de 23.542 atingido na sexta-feira.

Porém, no domingo e na segunda-feira geralmente há um desfasamento no número de novos casos, pois nos finais de semana nem todos os estados federais comunicam os seus dados e os laboratórios realizam menos exames.

Na segunda-feira da semana passada, o número de novas infeções era de 13.363, cerca de 2.500 a mais do que hoje.