Covid-19

O Governo de Macau anunciou hoje um reforço de 18,5 mil milhões de patacas (1,9 mil milhões de euros) em 2021 para responder à crise provocada pela pandemia da covid-19 através da procura interna.

Este valor será essencialmente destinado em construções públicas para "reforçar a procura interna e estabelecer um alicerce em prol da recuperação estável da economia", de acordo com o relatório das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2021, apresentado na Assembleia Legislativa (AL) pelo chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng.

As autoridades procuraram ao longo de 2020 a via do consumo interno para alavancar a economia do território, onde o Governo estimou, segundo o documento apresentado, uma contração de 60,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020.