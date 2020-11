Actualidade

O Presidente cabo-verdiano vai receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique que, desta forma, reconhece a "notabilíssima dimensão" de Jorge Carlos Fonseca em várias áreas, que o próprio ainda hoje sente como "paixões".

"Sou e sempre fui um homem de paixões: na vida pessoal, na política, no estudo e ensino do Direito, na poesia e no futebol", disse o chefe de Estado cabo-verdiano à agência Lusa, a propósito deste que é o quarto doutoramento Honoris Causa que recebe.

A 11 meses de terminar as suas funções de Presidente da República, recorda que a política preencheu "uma boa parte" da sua vida, desde os 17 anos.