Actualidade

O Presidente cessante da Moldávia, o pró-russo Igor Dodon, reconheceu hoje a derrota na segunda volta das eleições presidenciais de domingo e felicitou a sua rival, a pró-europeia Maia Sandu, que recolheu 57% dos votos.

"A contagem preliminar mostra que a minha adversária ganhou esta eleição", disse Dodon. "Felicito-a", acrescentou.

Maia Sandu, de 48 anos, líder do partido europeísta Ação e Solidariedade (PAS), ganhou as eleições com 57,61% dos votos, quando estão contados 99,77% dos boletins, anunciou hoje a Comissão Eleitoral Central (CEC).