Actualidade

São Tomé e Príncipe ficou classificado no 12.º lugar do Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG) 2020, com uma tendência de progresso em aceleração, segundo um relatório publicado hoje.

São Tomé e Príncipe somou 60,4 pontos, mais 2,8 do que há uma década, e foi o país com melhor desempenho na África Central.

O país registou melhorias significativas nas categorias de "Bases para as oportunidades económicas" e "Desenvolvimento humano".