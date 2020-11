Actualidade

O comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hosein Salami, garantiu que o país vingará a morte do poderoso general Qasem Soleimani, às mãos dos Estados Unidos, e instou o Iraque a expulsar as tropas norte-americanas do seu território.

"Vamos vingar definitivamente o sangue do general Qasem Soleimani derramado pelos seus assassinos no campo de batalha", disse Salami numa reunião com o ministro da Defesa iraquiano, Juma Anad, segundo divulgou hoje a televisão estatal iraniana.

Nessa reunião, realizada no domingo à noite em Teerão, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária referiu ainda ter a certeza "de que o povo do Iraque também vingará o sangue de Abu Mahdi al Mohandes".