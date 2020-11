Actualidade

O Governo de Macau vai criar uma unidade dedicada a executar a lei de segurança do Estado chinês, uma decisão que consta das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2021 hoje anunciadas.

O Governo já tinha anunciado a intenção de aperfeiçoar a legislação relacionada com a segurança do Estado e no mês passado a Polícia Judiciária (PJ) estreou um departamento exclusivamente dedicado à segurança do Estado, com competências que vão desde a recolha de informações sobre movimentos separatistas, contraespionagem e incitamento à revolta.

Nas LAG indica-se agora que a ideia de criar esta unidade passa por "concretizar o pleno funcionamento do Departamento de Segurança e das suas quatro subunidades, bem como da Divisão de Alerta e Investigação de Crimes de Terrorismo e da Divisão de Cibersegurança da PJ" no início de 2021.