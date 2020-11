Covid-19

Os Açores têm esta segunda-feira 21 estabelecimentos de ensino públicos e privados fechados na ilha de São Miguel na sequência de deteção de casos de infeção por covid-19.

O Governo Regional anunciou na sexta-feira que todos os estabelecimentos de ensino e ateliês de tempos livres da ilha de São Miguel em que tenham sido detetados casos de infeção pelo novo coronavírus vão encerrar, uma medida para vigorar no período entre as 00:00 de hoje e as 24:00 do dia 01 de dezembro.

O encerramento dos estabelecimentos dos três ciclos de ensino básico, bem como do secundário, sejam públicos ou privados, onde estejam identificados casos positivos é justificado com a evolução do contexto epidemiológico na ilha de São Miguel, onde estão identificadas três cadeias de transmissão local ativas e outras duas partilhadas com a ilha de São Jorge.