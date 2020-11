Actualidade

A Global Media estima uma redução de 7,8 milhões de euros nos custos salariais em 2021, na sequência do despedimento coletivo de 81 colaboradores, de acordo com um documento a que a Lusa teve hoje acesso.

Em 30 de outubro, o grupo Global Media (GMG), que detém o Jornal de Notícias (JN), Diário de Notícias (DN), O Jogo e a TSF, entre outros títulos, anunciou que iria iniciar um processo de despedimento coletivo que abrange 81 colaboradores, 17 dos quais jornalistas, em diferentes áreas.

"Tal como outras empresas do setor, é inevitável a empresa implementar medidas drásticas de redução de estrutura de forma a ter um plano de viabilidade a médio prazo o que implica a concretização do presente processo de despedimento coletivo na sequência do qual se estima uma redução de 7,8 milhões de euros nos custos salariais, em 2021", lê-se na descrição dos motivos invocados para despedimento coletivo, na carta de justificação enviado aos trabalhadores que são alvo deste processo.