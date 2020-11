Covid-19

A Fundação Assistência para o Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP) de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, contabiliza 39 pessoas infetadas com a covid-19, disse hoje à agência Lusa o presidente da instituição.

Segundo Jaime Ramos, à data de hoje, a instituição regista 30 utentes infetados da Unidade de Cuidados Continuados, dos quais nove estão hospitalizados, mais nove funcionários, que apresentam sintomas ligeiros, na sequência de 120 testes realizados na sexta-feira.

"Os utentes hospitalizados são idosos de idade avançada e com múltiplas comorbilidades, alguns em cuidados paliativos", adiantou o presidente da Fundação ADFP, referindo que, de entre os utentes infetados, 14 são do concelho de Miranda do Corvo.