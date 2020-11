Actualidade

O ex-candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz defendeu hoje que a política de alianças com o Chega foi tema da campanha interna de janeiro e apelou a que não se propague "discurso do adversário".

Questionado pela Lusa sobre a proposta lançada pelo ex-ministro Jorge Moreira da Silva de um congresso extraordinário no PSD para clarificar a estratégia de "coligações e entendimentos" na sequência do acordo com o Chega para viabilizar uma solução governativa nos Açores, o vice-presidente da Câmara de Cascais defendeu que, nas diretas de janeiro, tanto ele como o presidente do partido, Rui Rio, foram claros sobre este tema.

"Recordo os mais distraídos que nas últimas eleições o tema de potenciais alianças com o Chega foi discutido, ninguém pode acusar o dr. Rui Rio de não ter sido suficientemente claro sobre este tema. Eu fui claro. Rui Rio foi claro", afirmou.