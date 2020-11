Actualidade

O Instituto Universitário de Lisboa vai atribuir doutoramentos Honoris Causa ao historiador José Pacheco Pereira, ao ex-ministro António Correia de Campos e ao arquiteto Nuno Portas, numa cerimónia na qual estará o Presidente da República, foi hoje anunciado.

No âmbito do 48º aniversário da instituição, o ISCTE anunciou hoje que a 16 de dezembro "a universidade irá distinguir três personalidades portuguesas de mérito excecional, publicamente reconhecido", evento que "contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa".

Citada no comunicado, a reitora e ex-ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, destaca "a valorização da memória para a produção de conhecimento" do comentador, ex-vice presidente do Parlamento Europeu e ex-dirigente do PSD, José Pacheco Pereira, um dos homenageados.