Actualidade

Os dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e 12 meses previstos para a próxima quarta-feira não se vão realizar, anunciou o IGCP - Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na sexta-feira.

Segundo informação disponibilizada no 'site' do organismo com data de 13 de novembro, o IGCP afirma que "decidiu não realizar, no próximo dia 18 de novembro, o leilão de BT referentes às linhas a 6 e 12 meses".

Em 16 de setembro, Portugal colocou 1.750 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em BT a seis e 12 meses, com os juros a descerem para mínimos de sempre.