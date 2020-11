OE2021

A Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) contesta a proposta do PS de alargamento do desconto do ISV dos carros importados da União Europeia em função da idade, considerando que prejudica a retoma económica e renovação do parque automóvel.

"O alívio dos impostos à importação de carros usados vai agravar o fosso fiscal, estimulará a importação e acentuará as diferenças, favorecendo a economia de outros países em detrimento da nacional", afirmou o presidente da ARAN em declarações à agência Lusa.

Segundo Rodrigo Ferreira da Silva, "esta proposta tornará ainda mais apelativa a compra de um carro importado usado, em termos económicos, comparativamente a um carro novo em Portugal e, quanto mais caro o carro, maior poderá ser a diferença".