Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, afirmou hoje que a paz e o desenvolvimento do país dependem dos militares e do seu compromisso com a Constituição.

"As nossas forças armadas Republicanas têm uma missão muito importante, mas também um grande desafio, porque hoje a paz e o desenvolvimento na Guiné-Bissau dependem dos militares e do seu compromisso em continuar a assumir a sua missão constitucional", disse Umaro Sissoco Embaló.

O Presidente guineense falava na Amura na cerimónia de trasladação dos restos mortais do antigo presidente "Nino" Vieira e de celebração do dia das Forças Armadas guineenses.