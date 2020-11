Actualidade

A Altice Portugal, dona da Meo, criticou hoje os critérios usados pela Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) sobre reclamações nas comunicações, considerando serem "apenas mais uma clara tentativa do regulador em denegrir o setor".

Na semana passada, a Anacom divulgou que recebeu 11,7 mil reclamações sobre serviços de comunicações em outubro, um crescimento de 22% em termos homólogos, referindo que "todos os principais operadores de serviços viram aumentar as suas reclamações face a igual período do ano anterior", com a Meo a ser "o prestador mais reclamado (2.000 reclamações, mais 43%) e a NOS aquele que registou o maior aumento das reclamações, 78%, para um total de 1,4 mil reclamações".

Em comunicado hoje divulgado, a dona da Meo refere que "os mais recentes dados divulgados pela Anacom sobre reclamações no setor das comunicações são apenas mais uma clara tentativa do regulador em denegrir o setor".