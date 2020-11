Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que o antigo chefe de Estado "Nino" Vieira é "património de Estado" e pertence a todos os filhos do país.

"Liguei a Isabel Vieira e disse, senhora não vou pedir autorização, mas vou informá-la de que vou enterrar "Nino" Vieira ao lado do seu companheiro Amílcar Cabral. O Nino não pertence só a vocês. O Nino é património da Guiné-Bissau", afirmou Umaro Sissoco Embalo, sobre a conversa com a viúva do ex-Presidente.

O chefe de Estado guineense falava na Amura, durante a cerimónia de trasladação dos restos mortais do antigo Presidente e celebração do dia das Forças Armadas.