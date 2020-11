Covid-19

O Centro Escolar de Ourique reabriu hoje depois de os testes ao vírus da covid-19 feitos à comunidade escolar, na sequência da deteção da infeção numa funcionária, terem dado resultado negativo, disse à Lusa o presidente do município.

"Todos os testes feitos a alunos, professores e funcionários deram negativo" e o centro escolar, que tinha fechado há uma semana, reabriu hoje, mas "com condicionantes, devido ao número significativo de funcionários e professores que estão a cumprir quarentena", indicou Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara de Ourique, no distrito de Beja.

Apesar de ter sido "possível reunir os recursos necessários" para a reabertura hoje, o centro escolar vai funcionar só entre as 09:00 e as 15:00 e sem atividades de enriquecimento curricular até ao regresso dos funcionários e professores que estão em quarentena, precisou o autarca, referindo que também uma das turmas do 1.º ciclo do ensino básico está a cumprir quarentena.