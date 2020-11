Covid-19

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 24 casos positivos de covid-19, dos quais 23 na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira, e a região tem atualmente 11 cadeias de transmissão ativas.

A informação consta no boletim de hoje da Autoridade de Saúde Regional, indicando que, nas últimas 24 horas, foram realizadas 1.193 análises nos dois laboratórios de referência da região e foram ainda registadas 15 recuperações, sendo 10 na ilha de São Miguel, três na ilha Terceira e duas na ilha do Pico.

De acordo com aquela entidade, "no contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada", na ilha de São Miguel, "foram diagnosticados sete casos", sendo cinco mulheres, com idades compreendidas entre 19 e 83 anos, e dois homens, de 34 e 44 anos.