Covid-19

As transferências de doentes entre hospitais aumentaram nos últimos dias como forma de reduzir a pressão sobre as unidades de saúde, atualmente com 80% de ocupação, afirmou hoje a Associação Portuguesa dos administradores Hospitalares (APAH).

"Atualmente existe um melhor funcionamento em rede dos hospitais e tem ajudado a diminuir a pressão hospitalar", disse à agência Lusa o dirigente da APAH Eduardo Castela.

Um trabalho ao qual ajudou o despacho de 04 de novembro da ministra da Saúde, Marta Temido, que visa garantir a melhor coordenação e articulação de resposta às necessidades, equilibrando a assistência regional e inter-regional.