Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) condenou hoje a EDP Comercial ao pagamento de uma coima de 89.784 euros, valor máximo aplicável por práticas comerciais desleais nas relações com consumidores.

"Em causa estão práticas comerciais enganosas em 'cartas de despedida' ('goodbye letters') e cartas sobre a cessão do fornecimento dual [eletricidade e gás], bem como em campanha de telemarketing para recuperação de clientes", lê-se num comunicado enviado pelo regulador da energia.

Assim, a ERSE condenou a EDP Comercial ao pagamento de uma coima única 89.783,62 euros, no exercício dos seus dos seus deveres de supervisão e seguimento das práticas comerciais desenvolvidas pelos agentes no âmbito do processo de mudança de comercializador.