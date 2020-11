Actualidade

O Museu Francisco de Lacerda, na Calheta, em São Jorge, aguarda a conclusão do concurso público publicado hoje em Diário de República para abrir a exposição permanente, que deve acontecer no início do verão.

As novas instalações do Museu Francisco de Lacerda foram inauguradas na passada terça-feira, 10 de novembro, mas ainda sem as valências das exposições permanentes, do centro de documentação e biblioteca e de serviço educativo.

O concurso público hoje publicado em Diário da República "inclui a produção, fornecimento e instalação de suportes expositivos, artes gráficas, equipamento especializado e equipamento diverso".