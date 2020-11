Covid-19

A Comissão Proteção de Dados recomenda mais confidencialidade no controlo de temperatura, testes de diagnóstico e no rastreio de contactos covid-19 por quem não é profissional de saúde, através de contratos ou declarações com esse dever específico.

A nova orientação da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) sobre dados pessoais de saúde no âmbito da pandemia da doença covid-19, de sexta-feira, surge em resposta às novas medidas de prevenção da covid-19 durante o estado de emergência, como medir a temperatura corporal em vários locais, impor testes de diagnóstico ao novo coronavírus e reforçar a capacidade de rastreio recorrendo a quem não é profissional de saúde.

A CNPD conclui que os artigos, do decreto do Governo que regulamentou o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, sobre controlo de temperatura corporal, realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 e reforço da capacidade de rastreio (artigos 4.º, 5.º e 7.º), "não preveem medidas adequadas e específicas para a defesa dos direitos e interesses das pessoas sujeitas a controlo de temperatura corporal ou à obrigação de realizar testes de diagnóstico, nem das pessoas sujeitas a tratamentos de dados de saúde por quem não seja profissional de saúde".