Liga das Nações

O selecionador Fernando Santos mostrou-se hoje convicto numa resposta de "alto nível" de Portugal na sexta e última jornada da Liga das Nações A de futebol, frente à Croácia, para fazer esquecer o "acidente de percurso" da eliminação.

Portugal, campeão europeu e que ainda é o detentor do troféu na Liga das Nações, falhou a qualificação para a 'final four' da prova, ao perder no sábado por 1-0 na receção à França, que, por seu lado, assegurou o primeiro lugar do grupo e a presença nas meias-finais.

"Temos de transportar para o jogo a capacidade de resposta dos jogadores. Equipas de alto nível ficam sempre insatisfeitas, quase que foi uma catástrofe, mas não foi mais do que um acidente de percurso, que faz parte do futebol. Os jogadores estão com grande determinação de disputar o jogo e de vencer", disse Fernando Santos, em conferência de imprensa, antes de orientar o único treino no Estádio Poljud, palco do encontro de terça-feira.