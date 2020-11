Liga das Nações

O defesa Rúben Dias disse hoje que Portugal é uma seleção "consistente e não abana com o vento", face às críticas depois da derrota (1-0) com a França, que ditou a eliminação da Liga das Nações de futebol.

"Nós somos consistentes, não abanamos com o vento em relação ao que as pessoas opinam e acham. Somos e seremos sempre uma equipa confiante e com noção do que somos capazes de fazer. Somos uma equipa que quer muito ganhar e nunca deixaremos de ser", assegurou o central dos ingleses do Manchester City, em conferência de imprensa, no Estádio Poljud, em Split.

O habitual titular no eixo defensivo do conjunto das 'quinas' reforçou que Portugal viajou até à Croácia com o único objetivo de vencer a vice-campeã mundial, no encontro de terça-feira, da sexta e última jornada do Grupo 3.