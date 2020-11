Moçambique/Ataques

Eurodeputados portugueses do PS, PSD e CDS pedem mais ação da União Europeia face aos ataques armadoa no norte de Moçambique, pedindo um debate de urgência na próxima sessão plenária do Parlamento Europeu (PE) sobre a questão.

A eurodeputada socialista Isabel Santos declarou hoje que "a comunidade internacional não pode ficar de braços cruzados face aos recentes acontecimentos de Cabo Delgado" perante uma situação humanitária que qualifica de "extremamente grave" e que torna necessária "uma resposta rápida para o povo moçambicano" .

"Por estarmos atentos ao evoluir da situação, preocupados com a escalada dos acontecimentos e dando eco aos apelos da sociedade civil moçambicana, pedimos o agendamento de um debate de urgência para a sessão plenária que terá lugar na próxima semana", sublinha Isabel Santos.