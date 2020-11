Actualidade

Os bancos espanhóis BBVA e Sabadell iniciaram contactos preliminares para uma possível fusão, que daria origem a um grupo com mais de 950 mil milhões de euros em ativos, segundo informação enviada ao regulador do mercado.

"O BBVA confirma que está a realizar conversações com representantes do Banco de Sabadell, S.A., com a autorização do Conselho de Administração, em relação a uma potencial fusão entre as duas entidades", de acordo com informação enviada hoje pelo BBVA à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola.

A eventual fusão poderia criar um novo banco de dimensão idêntica ao que terá a fusão anunciada há algumas semanas entre o CaixaBank e o Bankia, estimando-se que a nova entidade poderia ter 46.000 empregados e mais de 4.200 escritórios em Espanha, para além de uma presença significativa no México, Turquia e Reino Unido.