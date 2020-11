Covid-19

O número de novos casos de infeção pelo SARS-Cov-2 diminuiu entre a primeira e segunda semana de novembro em 16 concelhos do Norte, seis dos quais no distrito do Porto, revela um relatório da Administração Regional de Saúde.

O documento, a que a Lusa teve hoje acesso, reporta a evolução epidemiológica nos concelhos da região Norte entre a última semana de outubro [25 a 31 outubro] e a segunda semana de novembro [08 a 14 novembro].

Dos 16 concelhos da região Norte que registaram uma diminuição do número de novos casos de infeção, seis situam-se no distrito do Porto: Amarante (-6% de crescimento), Lousada (-17%), Matosinhos (-14%), Paços de Ferreira (-34%), Paredes (-17%) e Porto (-7%).