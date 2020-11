Actualidade

O partido Juntos Pelo Povo (JPP) quer que a juíza que anulou a perda mandato do presidente e de um vereador da maioria PSD/CDS-PP na câmara da Maia seja afastada do processo por "desconfiança sobre a imparcialidade" da mesma.

No requerimento a que a Lusa teve hoje acesso, e que tecnicamente se designa por "incidente de suspeição", são descritas relações dos autarcas com Ana Paula Portela, juíza que revogou as decisões judiciais anteriores de perda de mandato do presidente da câmara da Maia, António Silva Tiago, bem como do vereador Mário Nuno Neves, ambos eleitos pela coligação PSD/CDS-PP nas eleições autárquicas de 2017.

Este pedido deu entrada no Supremo Tribunal Administrativo (STA), bem como no Ministério Público e na Provedoria Geral da República.