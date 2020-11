Actualidade

Uma embarcação deu à costa da ilha cabo-verdiana do Sal com 68 migrantes clandestinos a bordo, informou hoje o capitão dos Portos de Barlavento, indicando que um corpo deu à terra e que se suspeita que também fazia parte do grupo.

Em declarações à agência Lusa, o capitão dos Portos do Barlavento de Cabo Verde, Aguinaldo Lima, disse que recebeu o alerta na noite de domingo, que uma embarcação com 68 migrantes clandestinos tinha dado à costa da ilha do Sal.

"E mais um corpo de deu à terra hoje, pressupõe-se que também pertencente à embarcação", prosseguiu a mesma fonte, dizendo que ainda não se sabe nem a origem nem o destino do barco, que terá embatido com um rochedo, ficando completamente destruído.